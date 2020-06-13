Версия СМ может успешно бороться с новыми БПЛА Турции.

Несмотря на перенос даты, подготовка праздничного Парада продолжается. Постепенно раскрывают список новинок, которые пройдут по Красной площади. Так, ВС РФ на Параде Победы продемонстрируют модернизированный «Панцирь-СМ».

После применения новой машины в Сирии и Ливии новинку прозвали «грозой турецких дронов». Считается, что общий счёт «Панцирей» достигает ста сбитых дронов — включая ударные БПЛА Baykatar TB2. Несмотря на «боевое крещение», публике машину покажут впервые.

Стоит отметить, что версия СМ была разработана с учётом опыта применения ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии. Обновленную версию отличает новая станция прицеливания. С ней «Панцирь» может «увидеть» противника уже на расстоянии в 75 км, а дальность эффективного огня возросла до 40 км.

Обновленный «Панцирь» получил шасси КамАЗ-53958 (6560М) с колёсной формулой 8?8. С ним дальность хода возросла до 1200 километров, а максимальная скорость составляет 90 км\ч. Как и в прошлой версии, машина защищена от огня стрелкового оружия.

Вооружение комплекса представлено пусковыми установками ракет 57Э6Е с массой боевой части в 20 кг. Для борьбы на близких дистанциях предусмотрен спаренный зенитный автомат 2А38М с максимальной дальностью стрельбы в 4 км. Суммарная скорострельность в 5000 выстрелов в минуту обуславливает высокую плотность огня, которая не оставит шанса скоплениям БПЛА противника.

Дмитрий Кошевой