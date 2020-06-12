ВКС России получат НАР «Бронебойщик» и бомбы «Дрель»

Новые ракеты и кассетные бомбы «Дрель» повысят эффективность штурмовой авиации.

Российская военная авиация уже в следующим году может преобразиться. ВКС России получат оружие, способное поражать большие территории, и скопления бронетехники. О новых неуправляемых ракетах и кассетных бомбах рассказали РИА Новости.

Уже в следующем году войска получат первые образцы неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-80ФП «Бронебойщик». Новинка сможет использоваться в пусковых блоках НАР С-8, которые устанавливаются на штурмовики Су-25, и вертолёты Ми-8 и Ми-24.

Ракета калибром 80 мм получила изменённый принцип действия, и новый двигатель. «Бронебойщик» детонирует не перед препятствием, а проходя преграды перед целью. Это позволяет преодолевать помехи на пути к цели, и защитные экраны бронетехники. Боевая часть весом в 9 килограммов позволит настраивать параметры подрыва.

Кроме ракет, ВКС получат «умные» бомбы. Корректируемая кассетная бомба «Дрель» сможет находить цель по сигналам со спутника. Боеприпас содержит пятнадцать боевых элементов, которые самостоятельно выбирают траекторию полёта. Подрыв элементов происходит на высоте в 250 метров, что позволяет поражающим элементам покрывать большую площадь.

Бомба оснащена головкой самонаведения, и оперения, что позволяет бомбардировщику сбрасывать снаряд, находясь вне зоны действия вражеской ПВО.

Дмитрий Кошевой