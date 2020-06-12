В Forbes субмарину «Хабаровск» назвали угрозой Нью-Йорку и Лос-Анджелесу

В издании опасаются ядерных «Посейдонов», которыми вооружат подводную лодку.

Американское издание Forbes опубликовало статью о новейшей российской подлодке «Хабаровск». Аналитики журнала считают, что она заставит пересмотреть тактику подводной войны. Субмарину проекта 09851 планируют спустить на воду в этом месяце.

В Forbes субмарину «Хабаровск» опасаются из-за вооружения. Предполагается, что секретная подводная лодка сможет переносить на борту 6 беспилотных ядерных аппаратов «Посейдон». Эксперты издания отметили, что эти торпеды имеют практически неограниченную дальность действия. Поэтому «Хабаровск» назвали угрозой Нью-Йорку, Лос-Анджелесу и другим прибрежным городам.

Подводный аппарат «Посейдон» представляет собой беспилотную торпеду с автономным ядерным двигателем. Это даёт возможность на преодоление большого расстояния. «Посейдон» может переносить ядерный боеприпас к берегам вероятного противника, чтобы создать зону радиационного загрязнения или спровоцировать разрушительное цунами.

Ещё одной подобной субмариной считается «Белгород». Подлодку спустили на воду в апреле прошлого года. Однако на вооружение она ещё не принята. Возможно, что «Хабаровск» станет первой подлодкой-носителем «Посейдонов» российского ВМФ. Американские и британские субмарины будут пристально следить за новейшими российскими АПЛ. На создание противодействия «Посейдонам» понадобится время.

Антон Жилин