National Interest: Новая американская ракета AGM-158C угрожает ВМФ РФ

Дальность полёта ракеты может составлять 560 километров.

Американские эксперты продолжают анализировать недавний полёт бомбардировщиков ВВС США у берегов Крыма. Авторы The National Interest предположили, что новая американская ракета AGM-158C угрожает кораблям ВМФ РФ.

В конце мая пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer провела тренировки по пуску ракет AGM-158C LRASM над акваторией Чёрного моря. Новая ракета позволяет обнаруживать и уничтожать конкретную цель — даже в условиях радиоэлектронной борьбы. Считается, что с расстояния до 560 километров боеприпас сможет обнаружить и поразить определённый корабль.

В The National Interest отметили, что новой ракетой будут оснащаться не только стратегические бомбардировщики, но и пусковые установки наземных комплексов, кораблей, и палубных истребителей. Американские военные считают, что это может вызвать обеспокоенность у большинства геополитических соперников США. Ракетные залпы могут обрушиться «как ливень», что может повлиять на политиков Москвы, Пекина, и Тегерана, отметили в европейском командовании ВВС США.

Напомним, 29 мая пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer поднялись с аэродрома в США, и достигли акватории Чёрного моря, где отработали использование новых ракет. Стоимость одного боеприпаса AGM-158C, содержащего 450 килограммов взрывчатки, составляет $3,9 млн.

Дмитрий Кошевой