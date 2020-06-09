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Грузия возобновит производство Су-25 в оборонных и коммерческих целях

Сегодня, 15:45

Новое вооружение будет соответствовать стандартам НАТО.

База тбилисского авиационного завода располагает всеми нужными ресурсами для производства штурмовиков Су-25 как для себя, так и для продажи. Данное сообщение поступило от министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили во время эфира национального канала «Палитраньюс».

Гарибашвили заявляет, что Грузия возобновит производство Су-25 в оборонных и в коммерческих целях. Министр добавляет, что интерес к этим самолётам есть у многих стран, поэтому имеет смысл запустить и коммерческое производство на базе тбилисского авиационного завода. Исходя из этого, новые Су-25 будут строить в соответствии с современными стандартами НАТО.

Помимо них, по стандартам НАТО будут производиться новые грузинские гранатомёты, гранаты и ракеты. Помимо прочего, Гарибашвили напомнил о данном им обещании о постройке завода по производству патронов.

Все озвученные проекты являются по большей части «долгостроем», из-за чего министр не озвучил конкретные даты завершения хотя бы одной фазы проекта. Но он подчеркнул, что запуск производства Су-25 состоится уже в ближайшее время.


Милорад Васич

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