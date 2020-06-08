Forbes назвали «Хабаровск» и «Белгород» самыми засекреченными подлодками России

Перспективные субмарины представляют загадку для иностранных экспертов.

Журнал Forbes решил отвлечься от рейтингов богатейших людей — эксперты издания решили сравнить крупнейшие подводные силы. В ходе анализа журналисты назвали «Хабаровск» и «Белгород» самыми засекреченными подлодками России.

Речь идёт о субмарине специального назначения проекта 09852, которую спустили на воду в 2019 году. Предполагается, что судно войдёт в состав флота уже в этом году. Субмарина с подводным водоизмещением в 30 тысяч тонн станет носителем беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной установкой.

По мнению западных экспертов, «Посейдоны» («Kanyon» по классификации НАТО) смогут доставлять ядерный боеприпас к берегам вероятного противника, нанося ущерб инфраструктуре. В Пентагоне считают, что российский аппарат создан для уничтожения американских баз подлодок.

Говоря о «Хабаровске», сложно не согласиться с экспертами Forbes — известно лишь, что новая субмарина тоже может сможет нести «Посейдоны». Ранее журналисты заявляли, что судно было заложено в 19 июля 2014 года, но эту информацию не прокомментировали представители ВМФ РФ, или правительства.

Дмитрий Кошевой