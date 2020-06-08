Пролетавшие над территорией РФ самолёты B-52H могли безнаказанно атаковать, предположили эксперты.

На прошлой неделе четвёрка американских стратегических бомбардировщиков B-52H прошла возле российской границы — над морем Лаптевых. На основании этого украинские эксперты рассказали о способе бомбардировки Сибири авиацией США.

По мнению авторов агентства Defense Express, «стратеги» B-52H Stratofortress несли на себе ракеты высокой дальности. Боеприпасы, которые могут атаковать цель на расстоянии до 1200 километров, позволяют безнаказанно атаковать территорию Сибири, считают украинцы. Это относится к объектам военной инфраструктуры, и безопасности Северного морского пути.

Так, ракетное вооружение B-52H позволит им оставаться вне области досягаемости российских ЗРК С-400 «Триумф». Иначе говоря, находясь за границей России, американские ВВС могут наносить удары по объектам инфраструктуры в Арктике и Сибири, считают в Defense Express.

Стоит отметить, что пролёт B-52H стал вторым эпизодом демонстрации возможностей ВВС США за последние дни — 29 мая бомбардировщики B-1 Lancer пролетели над Чёрным морем. Подобные шаги вызвали российские действия, направленные на снижение напряжённости. Так, было предложено перенести активные эпизоды учений «Кавказ-2020» вглубь территории страны.

Дмитрий Кошевой