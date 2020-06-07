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В США проведут воздушную дуэль истребителя F-35 с БПЛА Илона Маска

Сегодня, 17:08

Поединок состоится следующим летом.

Американцы решили выяснить, может ли беспилотник в перспективе полностью заменить пилотируемую военную авиацию. Для этого в США проведут воздушную дуэль истребителя с БПЛА. Об этом сообщается на портале The Drive, который ссылается на генерала ВВС Джека Шанахана.

В 2018 году в США появился Объединённый центр ИИ (JAIC). В нём исследуют возможности применения искусственного интеллекта в армии. Возглавляет центр генерал-лейтенант Джек Шанахан. Ему принадлежит основная идея проведения воздушной дуэли истребителя пятого поколения F-35 с беспилотником «убийцей» Илона Маска.

Глава компании SpaceX несколько раз заявлял, что «Молния 2» (название F-35) не сможет противостоять боевому БПЛА. С ним не соглашается российский военный эксперт Константин Сивков. По его словам, беспилотник не сможет выполнить все функции пилотируемого истребителя. Аналитик The Drive Джозеф Треветик считает наоборот. По его мнению, дроны заменят самолёты. На их стороне меньший размер, ведь не нужно оставлять место под пилота, а значит улучшенная манёвренность. А самое главное, что БПЛА помогут сохранить человеческие жизни.

На данный момент нет подробностей будущей воздушной дуэли. Известно, что её планируют провести в июле 2021 года.


Антон Жилин

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