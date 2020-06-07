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Украинские журналисты рассказали о 23 уничтоженных российских «Панцирях»

Сегодня, 16:44

Российские ЗРПК были уничтожены турецкими беспилотниками в Ливии и Сирии, заявляют СМИ.

Авторы портала Defense Express, ссылаясь на неназванные источники, заявляют о столкновении российских зенитных комплексов с турецкими БПЛА. Украинские журналисты рассказали о 23 уничтоженных «Панцирях-С1».

В материале говорится о столкновении российских комплексов с ударными беспилотниками турецкого производства, которые использовались по схеме «ударного роя». Именно массовые атаки привели к потерям ракетно-пушечных комплексов, утверждают авторы материала.

По сведениям украинских журналистов, 15 машин были уничтожено в ходе боевых действий в Ливии, а 8 ЗРПК потеряли в Сирии. Такие потери обеспечили качества ударных БПЛА, которые комбинировали с применением современных средств радиоэлектронного подавления для «нейтрализации» российских систем ПВО, считают в Defense Express.

Стоит отметить, что единственным доказательством высоких потерь машин российского производства являются слова неназванного источника. При этом, авторы материала уверены, что заявления сирийских и ливийских СМИ об уничтоженных турецких БПЛА являются ложью, но никакие аргументы не подкрепляют эту гипотезу.


Дмитрий Кошевой

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