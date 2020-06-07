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ВПК превратила бронеавтомобиль «Тигр» в самоходный миномёт

Сегодня, 11:13

МЗ-204 «Горец» успешно прошёл заводские испытания.

Представители «Военно-промышленной компании» (ВПК) рассказали о завершении испытаний нового комплекса МЗ-204. ВПК превратила бронеавтомобиль «Тигр» в самоходный миномёт, смонтировав артиллерийскую систему в корме.

Генеральный директор ВПК Александр Красовицкий отметил, что создание «Горца» велось в инициативном порядке. Новинка представляет собой базу бронеавтомобиля «Тигр», на которой смонтирован 120-мм миномёт 2Б11. Последний может использовать корректируемую мину «Грань». В случае поломки шасси, расчёт может использовать миномёт отдельно от машины.

Его наведение происходит с помощью электроприводов, а перезарядка происходит из салона, что позволяет бойцам не покидать бронированной кабины. По словам Красовицкого, в этом заключается главное преимущество МЗ-204. Кроме того, командир машины может корректировать стрельбу, опираясь на данные беспилотников. Это сокращает время на подготовку огня, и позволяет оперативно сменить позицию.

Новинку, разработанную специалистами ВПК и «Мотовилихинских заводов», впервые продемонстрировали на форуме «Армия-2016». На данный момент эксперты анализируют результаты заводских испытаний, которые укажут на дальнейшую судьбу машины.

Стоит отметить, что в «Горце» производителю удалось совместить огневую мощь с мобильным колёсным шасси, что выделяет машину среди аналогов. Так, концептуально близкий испанский Cardom обладает 81-мм миномётом, а зарубежные машины со 120-мм системами базируются на тяжёлых БТР. Более того, в них реализована перезарядка, требующая нахождения расчёта вне броневого укрытия.


Дмитрий Кошевой

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