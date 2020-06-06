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Перерастающие в революцию беспорядки в США развалят страну на автономные штаты

Сегодня, 15:10

В большинстве штатов процветает мародерство, акты протеста и порче государственного имущества.

В Америке во всю бушуют беспорядки. Страна стоит на грани революции — силового свержения власти. Как недавно сообщалось, президент США Дональд Трамп временно находился в бункере под Белым домом. Это говорит о том, что опасность нападения на главу страны весьма велика.

Массовые волнения были вызваны трагичной гибелью 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Считается, что причиной смерти стало превышение полномочий двух полицейских во время задержания: темнокожий американец был задушен из-за того, что один из представителей власти слишком долго и сильно давил на горло подозреваемого.
Помимо этого, волнения оказались настолько серьезными и масштабными, что Трамп в своем Twitter’е заявил о вероятности использовать армию для подавления бунтов, по-другому это никак не назвать: во многих городах страны процветают акции протеста, мародёрства, порча государственного имущества.
Не менее показательным стало видео из Tg-канала «Выпускайте кракена!». Сотрудники полиции толкают пожилого мужчину, тот падает на землю, разбивает голову и теряет сознание. При этом полицейские не обращают на него внимание, продолжая двигаться по улицам.
Все эти предпосылки напрямую говорят о том, что народ в ближайшее время не выдержит такого произвола, и беспорядки перерастут в революцию, призванную свергнуть правительство. Подобные случаи не уникальны в истории.
Так, «Октябрьская революция» 1917 года окончилась свержение Временного правительства и ознаменовала восхождение к власти большевиков. А уже в 1922 году была образована сильнейшее советское государство.
Есть и отрицательные примеры, такие как Великая французская революция. Монархический строй был свергнут и была провозглашена Первая французская республика.
Разумеется, невозможно сказать, что произойдет со Штатами, если они окажутся обезглавленными, но не исключается развал страны на отдельные республики с полной автономией.


Дмитрий Приморский

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