Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо

От редактора

Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо

Списание несуществующих природных ресурсов представила Счетная палата в своем отчете.

Сюжеты:

Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов В США создана электронная кожа, работающая на человеческом поте
Главная страница | Политика | Армия и оружие | Су-34 получил новую бетонобойную бомбу с ракетным двигателем

Су-34 получил новую бетонобойную бомбу с ракетным двигателем

Сегодня, 15:51

На видео бомба пробивает полуметровый слой железобетона.

Стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су -34 получил апгрейд вооружения — штурмовую бетонобойную бомбу БетАБ-500 ШП с ракетным двигателем. Было заявлено, что бомба способна пробивать полуметровый слой железобетона. И видео с полевых испытаний наглядно это показывает. Стоит отметить, что конструкция снаряда очень экономичная в плане потребления энергии.

В течение первых секунд бомба находится в свободном падении, затем раскрывается парашют и только тогда запускается ракетный двигатель. Конструкторы подчёркивают, что это увеличивает точность бомбы, что расширит её многозадачность, столь необходимую для ВКС России.

Сама по себе БетАБ-500 ШП — это модифицированная версия БетАБ-500, которая успешно применялась в Афганской войне и в Сирии. Предшественник не был оснащён ракетным двигателем, являясь бомбой свободного падения. А у БетАБ-500 ШП двигатель вмещает 2.2 кг твёрдого топлива.

Данная модификация делает бомбу не только точнее, но и позволяет сбрасывать её с меньших высот, при этом не теряя убойной силы.


Милорад Васич

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Обновление YouTube позволяет делить видео на разделы
Обновление YouTube позволяет делить видео на разделы

Новая функция облегчает просмотр длинных роликов.

В России занялись созданием первого стелс-бомбардировщика ПАК ДА
В России занялись созданием первого стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Опытный образец появится в стране в ближайшем будущем.

«Инстаграм с ерундой» или как Басков пытается прикрыть денежные проблемы
«Инстаграм с ерундой» или как Басков пытается прикрыть денежные проблемы

Поклонники считают, что певец мог не получить субсидию от властей.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости