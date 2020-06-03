Су-34 получил новую бетонобойную бомбу с ракетным двигателем

На видео бомба пробивает полуметровый слой железобетона.

Стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су -34 получил апгрейд вооружения — штурмовую бетонобойную бомбу БетАБ-500 ШП с ракетным двигателем. Было заявлено, что бомба способна пробивать полуметровый слой железобетона. И видео с полевых испытаний наглядно это показывает. Стоит отметить, что конструкция снаряда очень экономичная в плане потребления энергии.

В течение первых секунд бомба находится в свободном падении, затем раскрывается парашют и только тогда запускается ракетный двигатель. Конструкторы подчёркивают, что это увеличивает точность бомбы, что расширит её многозадачность, столь необходимую для ВКС России.

Сама по себе БетАБ-500 ШП — это модифицированная версия БетАБ-500, которая успешно применялась в Афганской войне и в Сирии. Предшественник не был оснащён ракетным двигателем, являясь бомбой свободного падения. А у БетАБ-500 ШП двигатель вмещает 2.2 кг твёрдого топлива.

Данная модификация делает бомбу не только точнее, но и позволяет сбрасывать её с меньших высот, при этом не теряя убойной силы.

Милорад Васич