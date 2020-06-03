Су-34 получил новую бетонобойную бомбу с ракетным двигателем

На видео бомба пробивает полуметровый слой железобетона.
В течение первых секунд бомба находится в свободном падении, затем раскрывается парашют и только тогда запускается ракетный двигатель. Конструкторы подчёркивают, что это увеличивает точность бомбы, что расширит её многозадачность, столь необходимую для ВКС России.
Сама по себе БетАБ-500 ШП — это модифицированная версия БетАБ-500, которая успешно применялась в Афганской войне и в Сирии. Предшественник не был оснащён ракетным двигателем, являясь бомбой свободного падения. А у БетАБ-500 ШП двигатель вмещает 2.2 кг твёрдого топлива.
Данная модификация делает бомбу не только точнее, но и позволяет сбрасывать её с меньших высот, при этом не теряя убойной силы.