Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо

Списание несуществующих природных ресурсов представила Счетная палата в своем отчете.

Ежегодно растущая средняя цена на автомобильное топливо достигает 42.1 и 47.3 рублей за литр 92го и дизельного топлива соответственно. Однако многим не дает покоя вопрос о том, откуда такие цены на топливо у страны с одним из крупнейших запасом нефти?

Ответ кроется в отчетах Счетной палаты, в которых указывается ежегодное списание несуществующих запасов природного сырья. Так за последние 4 года было списано 2.3 млрд. тонн нефти и 6 трлн. тонн газа, что составляет объему добычи за 5 и 9 лет соответственно. Эти данные свидетельствуют о значительно меньшем объеме запасов, и по заявлению издания Finanz хватит их не на 35, а на 20 лет. Значит ограниченное количество сырья вызывает у добывающих компаний жажду прибыли, чтобы обеспечить себя на время, когда «черного золота» уже не будет.

Так же стоит отметить, что не так давно к президенту обратился директор «Роснефти» Игорь Сечин по причине выросших тарифов по перекачке нефти у лидера в этой сфере «Транснефти». Согласно ИА «РБК», цена за 100 км трубопровода с 2008 года выросла с 822 до 2100 рублей.

Из динамики сокращения запасов природных ресурсов и роста цен на перекачку топлива следует ожидать вполне предсказуемого роста цен за литр любого горючего.