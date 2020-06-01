Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо

От редактора

Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо

Списание несуществующих природных ресурсов представила Счетная палата в своем отчете.

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Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов В США создана электронная кожа, работающая на человеческом поте Финансовый кризис в США «вылился» в торговые санкции против китайских компаний Саудовская Аравия планирует купить у США 7,5 тысяч авиабомб Решетова ответила фанатам на критику воспитания своего сына Совладельцу «Зимней вишни» вменяют дачу взятки ОПГ
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Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо

Сегодня, 21:15

Списание несуществующих природных ресурсов представила Счетная палата в своем отчете.

Ежегодно растущая средняя цена на автомобильное топливо достигает 42.1 и 47.3 рублей за литр 92го и дизельного топлива соответственно. Однако многим не дает покоя вопрос о том, откуда такие цены на топливо у страны с одним из крупнейших запасом нефти?

Ответ кроется в отчетах Счетной палаты, в которых указывается ежегодное списание несуществующих запасов природного сырья. Так за последние 4 года было списано 2.3 млрд. тонн нефти и 6 трлн. тонн газа, что составляет объему добычи за 5 и 9 лет соответственно. Эти данные свидетельствуют о значительно меньшем объеме запасов, и по заявлению издания Finanz хватит их не на 35, а на 20 лет. Значит ограниченное количество сырья вызывает у добывающих компаний жажду прибыли, чтобы обеспечить себя на время, когда «черного золота» уже не будет.
Так же стоит отметить, что не так давно к президенту обратился директор «Роснефти» Игорь Сечин по причине выросших тарифов по перекачке нефти у лидера в этой сфере «Транснефти». Согласно ИА «РБК», цена за 100 км трубопровода с 2008 года выросла с 822 до 2100 рублей.
Из динамики сокращения запасов природных ресурсов и роста цен на перекачку топлива следует ожидать вполне предсказуемого роста цен за литр любого горючего.


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