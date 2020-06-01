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СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги

Сегодня, 19:30

Платежи на сотрудников уйдут на налоги, а оклады платить все-равно будет предприниматель.

Государство предоставило среднему и малому бизнесу выплаты для поддержки работников в условиях кризиса. Один из бизнесменов, пожелавший остаться анонимным, поделился личным опытом после того, как воспользовался данным «предложением».
История получила огласку в СМИ. Согласно данным издания «Версия.Инфо», предприниматель в области торговли оборудованием для общепита оказался вогнанным в долги. Государственные пособия в размере МРОТ (12130 рублей) выделяются пострадавшим от кризиса и пандемии предприятиям. Однако при условии, что рабочие места будут сохранены на уровне более 90%.
Бизнесмен пока получил выплату только на себя, но подсчитал, сколько должен будет отдать на налоги за сотрудников, пишет источник. Поскольку оклад его работников находится в районе 30-40 тыс. рублей, то на налоги он должен отдать 11300 рублей, что практически и является тем самым МРОТом, полученным от государства. А ведь еще необходимо выплатить оклады, деньги на которые неизвестно откуда брать.
Чтобы в следующем месяце снова рассчитывать на поддержку государства, предприниматель опять должен сохранить рабочие места, и, как следствие, оплатить налоги в казну. Ключевым моментом здесь опять является выплата именно окладов. Ведь в условиях кризиса спрос на продаваемое оборудование отсутствует, предприятие не получает прибыли.
По его заявлению, наиболее финансово выгодно было бы разорвать сотрудничество. Это сэкономило бы намного больше средств, чем воспользоваться «помощью» Государства.


Дмитрий Приморский

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