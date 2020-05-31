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Китайский закон о национальной безопасности спровоцирует холодную войну между Гонконгом и США

Вчера, 20:30

Первые ограничения для автономного города стали предпосылками к этому.

На одном из последних выступлений экс-гебернатор Гонконга Кристофер Паттен заявил:

«Мы уже давно прошли тот этап, когда, не желая новой Холодной войны, мы должны реагировать на тот факт, что Си Цзиньпин похоже, сам хочет ее» — цитирует политика издание «Красная Весна».

Действительно предпосылки к этому уже есть и весьма весомые.

КНР понимала последствия принятия закона о национальной безопасности, согласно которому коммунистическая партия Китая получила доступ к власти в Гонконге, который являлся важным коммерческим партнером США. Именно этот момент стал ключевым поводом для начала провокации Холодной войны.

Американская сторона не смогла оставить такое поведение КНР без внимания. Фактически, принятие этого закона послужило призывом США к ответным действиям, которые не заставили себя долго ждать. Сначала Трамп заявил об отмене торговых льгот для Гонконга, следом последовала продажа собственности на этой территории, что можно расценить, как меры по подготовке к холодной войне, а может уже и как первые действия.

Значит перечисленные действия КНР можно трактовать, как провокацию к холодной войне США, а действия Вашингтона, как ответные меры, но, скорее всего, это еще только ничтожная часть от того, что будет противопоставлено Китаю.


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