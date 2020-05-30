Финансовый кризис в США «вылился» в торговые санкции против китайских компаний

Один из пунктов нового пакета санкций направлен на укрепление финансового рынка Штатов.

30 мая в СМИ появилась информация, что Белый дом анонсировал новый пакет санкций (в том числе торговых) по отношению к Китаю. Одним из ключевых пунктов стала графа, касающаяся экономики США. Согласно данным, предоставленным изданием «РБК», пункт звучит так:

«укрепление безопасности финансовых рынков США путем выявления и блокировки недобросовестных китайских компаний».

В условия финансового кризиса в Штатах данный санкционный пакет буквально развязывает правительству руки. Ведь под «недобросовестных», при должном старании, можно будет подписать практически любое производство или компанию КНР. Таким образом Штаты получают полный контроль, например, экспорта товаров.

Ка ранее сообщало издание «Версия.Инфо», бороться с кризисом поможет глобальная экономия. Так Вашингтон разорвал договор с ВОЗ, субсидирование которой ежегодно оценивается в 450 млн долларов.

Помимо этого, сланцевая добычи нефти в ближайшие годы будет только восстанавливаться после принудительного снижения добычи согласно сделке ОПЕК+. А она приносила солидный доход в бюджет страны, так как часть добытого сырья импортировалось в другие страны.

Дмитрий Приморский