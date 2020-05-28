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Страны ЕС проектируют новые истребители с искусственным интеллектом

Сегодня, 17:26

Система FCAS позволит пилотируемым и беспилотным истребителям координироваться через сеть по специальному «боевому облаку».

Военно-воздушные силы Германии, Испании и Франции приступили к набору показателей эффективности, которые лягут в основу истребителей нового поколения. Согласно официальному заявлению, многозадачность системы FCAS ляжет в основу истребителей с поддержкой искусственного интеллекта, которые проектируют страны ЕС. Известно, что каждая из трёх стран уже выделила по 85 миллионов долларов на разработку демонстрационных технологий FCAS.

Данная система разрабатывается для того, чтобы пилотируемые и беспилотные истребители нового поколения могли координироваться через беспроводную внутреннюю сеть, известную как «боевое облако». Об этом рассказала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, также добавив, что система для проектируемых истребителей с искусственным интеллектом — возможность для «укрепления обороноспособности Европейского союза».

NGF (New Generation Fighter), что переводится буквально как истребитель нового поколения, будет оснащён именно этой системой. А придёт он на замену немецким Eurofighter Typhoon и французским Dassault Rafale. Окрещённый «истребителем шестого поколения», NGF также будет обладать возможностью применять ядерное оружие и сможет действовать с борта авианосцев.


Милорад Васич

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