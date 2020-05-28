Аналитик назвал российские «Ясени» и «Бореи» уязвимыми для врага из-за нехватки прикрытия

В случае военного конфликта между Россией и США атомные подлодки могут стать лёгкой мишенью.

В специализированном издании «Военно-промышленный курьер» заявили о том, что российские «Ясени» и «Бореи» уязвимыми для врага из-за нехватки прикрытия. Аналитик считает, что таким образом вопрос выхода атомных подводных лодок из собственных баз и их переход в зону ведения боевых действий становится сомнительным.

Эксперт отмечает, что темпы строительства малых кораблей и самолётов для прикрытия оставляют желать лучшего и сегодня в РФ средств прикрытия субмарин не достаточно. «Мы рискуем потерять свои стратегические субмарины, если будем игнорировать проблему в противолодочной обороне», — говорит аналитик. Главным условием для эффективной противолодочной обороны подлодок эксперт назвал наличие достаточного количества самолетов и надводных кораблей. Поэтому независимо от того, насколько совершенны российские АПЛ, без достаточного прикрытия российские «Ясени» и «Бореи» остаются уязвимыми для врага.

Шура Альтшуль