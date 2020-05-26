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«Ростех» начал испытания колёсной САУ «Коалиция-СВ-КШ»

Сегодня, 12:13

Артиллерийская система основана на шасси КамАЗ-6560.

Вслед за началом войсковых испытаний гусеничных артиллерийских систем «Коалиция-СВ», «Ростех» начал испытания колёсной версии САУ — «Коалиция-СВ-КШ». Машина отличается новым шасси на базе автомобиля КамАЗ-6560. О преимуществах колёсной САУ рассказал представитель ЦНИИ «Буревестник».

Главный конструктор направления колёсных артиллерийских систем Василий Набатов отметил, что колёсные машины могут передвигаться по дорогам общего пользования, а их ресурс и запас хода значительно превышает показатели гусеничных машин. «5000 километров пробега до капитального ремонта у гусеничного шасси — это только обкатка колёсной машины», отметил Набатов.

Представители «Уралвагонзавода» (входит в ГК «Ростех») отметили, что до конца года запланированы испытания колёсной системы. После тестирования конструкции будет принято решение о серийном производстве машины.

Напомним, новая САУ «Коалиция-СВ» разрабатывается с 2002 года — тогда отечественные эксперты пришли к выводу о необходимости модернизации парка самоходной артиллерии. Колёсная версия получила обозначение 2С35-1. В её основе лежит автомобиль КамАЗ-6560 с колёсной формулой 8?8, который стал основой для ЗРПК «Панцирь-С1». Экипаж САУ располагается в бронированной кабине, а боевое отделение САУ необитаемое. В остальном 2С35-1 унифицирована с гусеничным аналогом.


Дмитрий Кошевой

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