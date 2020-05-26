В России занялись созданием первого стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Опытный образец появится в стране в ближайшем будущем.

Недавно стало известно, что в России вплотную занялись созданием первого стелс-бомбардировщика ПАК ДА. Ранее информация о предстоящей высокотехнологичной новинке уже появлялась в СМИ. Еще в 2019 году зам министр обороны России Алексей Криворучко рассказывал, об утверждении эскизного проекта.

Если раньше люди могли подумать, что этому проекту так и не суждено сбыться, то сейчас вырисовывается совсем другая картина. В СМИ появилась информация о том, что создание стел-бомбардировщика идет полным ходом. Кроме двигателя, который проходит стендовые испытания, уже почти готова и кабина.

Материалы для создания корпуса самолета подобраны так, чтобы сделать его максимально незаметным. Скорость стелс-бомбардировщик будет развивать огромную, а все благодаря новому двигателю. Самолет с легкостью сможет нести крылатые ракеты, которые сейчас находятся на вооружении и даже те, что еще в разработке.

Выходит, что стелс-бомбардировщик может использоваться не только в нынешнем времени, но в и течение длительного времени, благодаря новейшему оснащению. Первый образец самолета планируют выпустить в 2021 году.

Александр Великий