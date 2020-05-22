«Белоруссия не собирается захватывать другие государства»: Лукашенко прояснил ситуацию с новыми ракетами

Президент опроверг возможные домыслы о межконтинентальной артиллерии.

Александр Лукашенко назвал высокоточное ракетное вооружение лучшим ответом на военную агрессию, если такая случится. Президент Белоруссии сделал это заявление во время ознакомления с разработками базы «ОКБ ТСП».

«Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войну. Но пока ещё, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время», заявил Лукашенко, прояснив ситуацию с разработкой новых ракет, что Белоруссия миролюбивая страна «и не собирается заниматься глобализмом, захватывать чужие государства». То есть все возможные домыслы о создании белорусской межконтинентальной артиллерии не имеют под собой основ.

Лукашенко также подметил, что не наблюдает подобные тенденции и со стороны других государств.

Как сообщает местное издание БЕЛТА, в Белоруссии уже разработаны зенитно-ракетные комплексы «Бук-МБ2К», а также полным ходом модернизируются советские ракеты «воздух-воздух» Р-27. Помимо артиллерии, в Белоруссии разрабатываются самоходные противотанковые комплексы «Каракал» и бронированные вездеходы «Барс».

Милорад Васич