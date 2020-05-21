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Борисов рассказал о ходе работ над ракетой «Сармат»

Сегодня, 13:05

Несмотря на пандемию, уже в 2021 году на вооружение могут поступить первые образцы РС-28.

Вице-премьер Юрий Борисов коснулся темы перспективных вооружений в интервью РИА Новости. Он рассказал о ходе работ над ракетой РС-28 «Сармат», которые не прерывались из-за COVID-19. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) пройдут в ранее установленные сроки, отметил Борисов.

По словам вице-премьера, на предприятиях, задействованных в производстве компонентов ракеты, производство не останавливалось. Вместе с тем, безопасности сотрудников способствуют строгие санитарные меры. Поэтому испытания «Сармата» пройдут в сроки, установленные ранее.

Напомним, РС-28 «Сармат» является стратегическим ракетным комплексом шахтного базирования. Ракеты, разработка которых стартовала в 2011 году, призваны заменить советские МБР Р-26М2 «Воевода», принятые на вооружение в 1988 году.

Разработка нового комплекса ведётся специалистами ГРЦ им. Макеева, а серийное производство планируется развернуть на Красноярском машиностроительном заводе. Как ранее сообщал заместитель министра обороны Алексей Криворучко, первые серийные образцы «Сармата» заступят на боевое дежурство уже в 2021 году.

Стоит отметить, что ряд экспертов считают «Сармат» глубокой модернизацией Р-36М2, а не полностью новой моделью. По этой причине в классификации НАТО РС-28 носит имя предшественника — Satan-2.


Дмитрий Кошевой

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