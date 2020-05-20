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В американском издании усомнились в «беспилотности» Су-57

Сегодня, 15:19

«По крайней мере, это то, что Владимир Путин хочет, чтобы вы думали», - сказано в источнике.

Новость о том, что российский истребитель Су-57 может стать беспилотным, не оставила равнодушными аналитиков из США. В американском издании Popular Mechanics выразили скепсис данной информации.

Журналисты усомнились в «беспилотности» нового истребителя. Они выразили мнение, что новость может оказаться «липой» от российского руководства.

«По крайней мере, это то, что Владимир Путин хочет, чтобы вы думали», - пишет Popular Mechanics.

Аналитиков издания смутила информация об испытаниях беспилотного варианта Су-57, озвученная РИА Новости, так как агентство ссылается на неизвестный источник.

Кроме того, из отчёта о проведении испытаний истребителя в беспилотном режиме известно, что в кабине находился пилот. Согласно регламенту, он просто контролировал происходящие процессы. Данный факт также озадачил американских журналистов и экспертов в военной области.

Однако правдивость новости о Су-57 тоже не стали полностью исключать.

«Либо самолёт для испытаний сделали двухместным, либо он управляется дистанционно, при помощи компьютера», - предположили в Popular Mechanics.

Аналитики отметили, что хотя Москва и является отстающей в данной отрасли, но быстро навёрстывает упущенное.


Антон Жилин

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