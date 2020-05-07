Порошенко и Луценко незаконно управляют группой прокуроров в Офисе Генпрокурора Украины

Чтобы снять ответственность за расстрелы на Майдане с себя, своих западных кураторов и непосредственных исполнителей.

По существующей информации, группа прокуроров Офиса Генерального прокурора, состоя в преступном сговоре и получая финансовое вознаграждение от заинтересованных лиц, продолжает прятать правду о событиях февраля 2014 года.

Эта группа покрывает действительно виновных в трагедии — умышленно саботирует расследование преступлений против правоохранителей и фактически фальсифицирует материалы дел по расстрелам протестующих на Майдане. В Офисе Генерального прокурора продолжает функционировать группа прокуроров, которая до сих пор неформально коммуницирует с представителями предыдущей власти и выполняет их противоправные приказы.

Алексей Донской, Денис Иванов, Янис Симонов, Александр Деркач, Андрей Нескородяный и другие — это прокуроры, которые все эти годы «расследовали» дела Майдана под личным контролем бывшего Генпрокурора Юрия Луценко.

Сейчас они осуществляют надзор за расследованием дел Майдана Государственным бюро расследований, куда были автоматически переведены из ГПУ благодаря давлению на руководство страны и парламент со стороны общественных организаций, существующих на средства зарубежных фондов. Вспомните также, как пытаясь сорвать очередной допрос в ГБР, экс-Президент Петр Порошенко привел в офис учреждения представителей этих общественных организаций и родственников погибших на Майдане, тем самым отвлекая внимание общества от подозрений против себя циничной игрой на горе этих людей.

Именно эти прокуроры выполняют задание — привлечь к ответственности заведомо невиновных, тем самым скрыть преступления реальных виновников. Представители этой группы активно сотрудничают с ГО «Адвокатская совещательная группа», финансируемой фондом Джорджа Сороса «Возрождение» и непосредственно получают от этого фонда финансирование, что публично подтверждал даже экс-Генпрокурор Руслан Рябошапка.

Из чего следует обоснованный вывод, что в «благодарность» за финансовую поддержку группа прокуроров не только раскрывает ГО «Адвокатская совещательная группа» материалы, составляющие тайну следствия, но и фактически координирует с ними различные направления так называемого «расследования».

О каком объективном надзоре за ГБР по делам Майдана может идти речь. Эта группа активизировалась после выхода в Америке нашумевшего фильма экс-советника Дональда Трампа, и сейчас спикера Министерства здравоохранения США Майкла Капуто «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства».

Иван Бубенчик, Владимир и Зиновий Парасюки, которые даже не боятся открыто признавать то, что расстреливали правоохранителей, Сергей Пашинский и другие — это те лица, которые до сих пор не несут ответственности. Более того, их причастность к организации и осуществлению расстрелов надлежащим образом не расследуется.

Оксана Рубанская