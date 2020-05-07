Аэрофлот «отжал» деньги у россиян. Средства за отмененные рейсы не вернут

От редактора

Аэрофлот «отжал» деньги у россиян. Средства за отмененные рейсы не вернут

Вместо компенсации Аэрофлот предлагает никому не нужные сертификаты.

Северная Осетия выступила против Путина! Празднику дня окончания Второй мировой войны не быть

Мнение

Северная Осетия выступила против Путина! Празднику дня окончания Второй мировой войны не быть

Родные жертв Беслана и глава республики не допустят торжеств.

До пенсии доживут не все - Летом 2020 миллионы россиян останутся без работы

Мнение

До пенсии доживут не все - Летом 2020 миллионы россиян останутся без работы

Председатель фонда «Сколково» предрек крах бизнеса в июне-июле.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Политика | Армия и оружие | Порошенко и Луценко незаконно управляют группой прокуроров в Офисе Генпрокурора Украины

Порошенко и Луценко незаконно управляют группой прокуроров в Офисе Генпрокурора Украины

Чт 7 мая 2020, 11:29:44

Чтобы снять ответственность за расстрелы на Майдане с себя, своих западных кураторов и непосредственных исполнителей.

По существующей информации, группа прокуроров Офиса Генерального прокурора, состоя в преступном сговоре и получая финансовое вознаграждение от заинтересованных лиц, продолжает прятать правду о событиях февраля 2014 года.

Эта группа покрывает действительно виновных в трагедии — умышленно саботирует расследование преступлений против правоохранителей и фактически фальсифицирует материалы дел по расстрелам протестующих на Майдане. В Офисе Генерального прокурора продолжает функционировать группа прокуроров, которая до сих пор неформально коммуницирует с представителями предыдущей власти и выполняет их противоправные приказы.

Алексей Донской, Денис Иванов, Янис Симонов, Александр Деркач, Андрей Нескородяный и другие — это прокуроры, которые все эти годы «расследовали» дела Майдана под личным контролем бывшего Генпрокурора Юрия Луценко.

Сейчас они осуществляют надзор за расследованием дел Майдана Государственным бюро расследований, куда были автоматически переведены из ГПУ благодаря давлению на руководство страны и парламент со стороны общественных организаций, существующих на средства зарубежных фондов. Вспомните также, как пытаясь сорвать очередной допрос в ГБР, экс-Президент Петр Порошенко привел в офис учреждения представителей этих общественных организаций и родственников погибших на Майдане, тем самым отвлекая внимание общества от подозрений против себя циничной игрой на горе этих людей.

Именно эти прокуроры выполняют задание — привлечь к ответственности заведомо невиновных, тем самым скрыть преступления реальных виновников. Представители этой группы активно сотрудничают с ГО «Адвокатская совещательная группа», финансируемой фондом Джорджа Сороса «Возрождение» и непосредственно получают от этого фонда финансирование, что публично подтверждал даже экс-Генпрокурор Руслан Рябошапка.

Из чего следует обоснованный вывод, что в «благодарность» за финансовую поддержку группа прокуроров не только раскрывает ГО «Адвокатская совещательная группа» материалы, составляющие тайну следствия, но и фактически координирует с ними различные направления так называемого «расследования».

О каком объективном надзоре за ГБР по делам Майдана может идти речь. Эта группа активизировалась после выхода в Америке нашумевшего фильма экс-советника Дональда Трампа, и сейчас спикера Министерства здравоохранения США Майкла Капуто «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства».

Иван Бубенчик, Владимир и Зиновий Парасюки, которые даже не боятся открыто признавать то, что расстреливали правоохранителей, Сергей Пашинский и другие — это те лица, которые до сих пор не несут ответственности. Более того, их причастность к организации и осуществлению расстрелов надлежащим образом не расследуется.


Оксана Рубанская

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Не украла, а подарили... Элитный особняк Малышевой - это презент от влюбленного Эрнста?
Не украла, а подарили... Элитный особняк Малышевой - это презент от влюбленного Эрнста?

Кажется, слухи о романе Елены с гендиректором «Первого» оказались правдой, а его щедрость не знает границ.

Авария была спланирована? Дочь Высоцкой могли загубить конкуренты Кончаловского
Авария была спланирована? Дочь Высоцкой могли загубить конкуренты Кончаловского

Проведенное расследование показало, что за страшной аварией скрывается вовсе не несчастный случай.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости