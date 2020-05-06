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До пенсии доживут не все - Летом 2020 миллионы россиян останутся без работы

Ср 6 мая 2020, 06:56:54

Председатель фонда «Сколково» предрек крах бизнеса в июне-июле.

Аркадий Дворкович сообщил, что методы поддержки малого и среднего бизнеса в России начинают эффективно работать, однако основная помощь потребуется летом 2020 года. Это говорит о том, что июнь-июль станет точкой невозврата для большинства работодателей страны, что, в свою очередь, грозит населению безработицей.
Не трудно догадаться, что, даже при поддержке государства, не все предприниматели «останутся на плаву», тем самым оставив миллионы россиян без работы. И логичное продолжение – до пенсии доживут не все.
В частности, цепочка производство-логистика может быть разорвана, что сулит дефицит продуктов и товаров. Это скажется на цене на эти самые вещи. А безработное население, очевидно, не сможет себе позволить их приобретать.
Ситуация складывается, мягко говоря, плачевная, но нельзя и полностью списывать со счетов госпомощь. Наверняка, аналитики Кремля «держат в рукаве» несколько решений, чтобы не допустить производственного кризиса в стране, тем самым защитив подверженное риску население.


Дмитрий Приморский

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