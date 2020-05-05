Аэрофлот «отжал» деньги у россиян. Средства за отмененные рейсы не вернут

От редактора

Аэрофлот «отжал» деньги у россиян. Средства за отмененные рейсы не вернут

Вместо компенсации Аэрофлот предлагает никому не нужные сертификаты.

Северная Осетия выступила против Путина! Празднику дня окончания Второй мировой войны не быть

Мнение

Северная Осетия выступила против Путина! Празднику дня окончания Второй мировой войны не быть

Родные жертв Беслана и глава республики не допустят торжеств.

До пенсии доживут не все - Летом 2020 миллионы россиян останутся без работы

Мнение

До пенсии доживут не все - Летом 2020 миллионы россиян останутся без работы

Председатель фонда «Сколково» предрек крах бизнеса в июне-июле.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Политика | Армия и оружие | Россия и Китай - убийцы доллара: В России и странах АТР будут отказываться от доллара

Россия и Китай - убийцы доллара: В России и странах АТР будут отказываться от доллара

Вт 5 мая 2020, 21:00:05

Когда это произойдёт и при каких обстоятельствах, объясняет эксперт.

Россия и Китай могут ввести против США ответные санкции, сместив Доллар с поста главной мировой валюты. В этом их поддерживают Индия и другие арабские страны. Однако сможет ли Рубль заменить доллар полностью, хотя бы внутри стран, которые поддержали данный протест?

Тема отказа от доллара обсуждается между странами уже довольно давно. Российский миллиардер Леонид Михельсон даже отметил, что расчёт между Индией и Китаем в российской валюте обсуждается и понемногу внедряется. Почему же тогда все эти страны не возьмутся дружно за руки и не откажутся от доллара совсем?

Причиной этому служит нестабильность такой валюты как рубль, остальные валюты тоже менее стабильны в сравнении с долларом. В активах любого российского банка можно обнаружить доллары, а не рубли. Однако не стоит отрицать возможность полной замены доллара другой валютой.

Стабильность доллара вызывает сомнения в последний год. Банки не только «протестных» государств потихоньку сокращает долларовые активы, но и в странах «союзников» США. За прошлый год валютные резервы стран упали с 64% до 52%. Это кое о чём да говорит.

Отказ от доллара, как расчётной валюты, является ответом на введённые санкции Америки. Пока доллар является центральной мировой валюты. Это будет долгий и тяжёлый процесс, однако эксперты уже дали новое название валюте, которая будет внутри стран АТР и России – Руянь.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Процесс самоликвидации запущен… Мировой валютный фонд объявил дату похорон доллара?
Процесс самоликвидации запущен… Мировой валютный фонд объявил дату похорон доллара?

Как оказалось, негативная тенденция началась 5 лет назад.  

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости