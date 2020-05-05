Россия и Китай - убийцы доллара: В России и странах АТР будут отказываться от доллара

Когда это произойдёт и при каких обстоятельствах, объясняет эксперт.

Россия и Китай могут ввести против США ответные санкции, сместив Доллар с поста главной мировой валюты. В этом их поддерживают Индия и другие арабские страны. Однако сможет ли Рубль заменить доллар полностью, хотя бы внутри стран, которые поддержали данный протест?

Тема отказа от доллара обсуждается между странами уже довольно давно. Российский миллиардер Леонид Михельсон даже отметил, что расчёт между Индией и Китаем в российской валюте обсуждается и понемногу внедряется. Почему же тогда все эти страны не возьмутся дружно за руки и не откажутся от доллара совсем?

Причиной этому служит нестабильность такой валюты как рубль, остальные валюты тоже менее стабильны в сравнении с долларом. В активах любого российского банка можно обнаружить доллары, а не рубли. Однако не стоит отрицать возможность полной замены доллара другой валютой.

Стабильность доллара вызывает сомнения в последний год. Банки не только «протестных» государств потихоньку сокращает долларовые активы, но и в странах «союзников» США. За прошлый год валютные резервы стран упали с 64% до 52%. Это кое о чём да говорит.

Отказ от доллара, как расчётной валюты, является ответом на введённые санкции Америки. Пока доллар является центральной мировой валюты. Это будет долгий и тяжёлый процесс, однако эксперты уже дали новое название валюте, которая будет внутри стран АТР и России – Руянь.