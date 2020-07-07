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Антираковая молекула LIH383 поможет при боли и депрессии

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Антираковая молекула LIH383 поможет при боли и депрессии

Сегодня, 18:46

Люксембургские учёные создали молекулу, усиливающую природные антидепрессантные и болеутоляющие свойства нервной системы.

Молекула LIH383 с помощью опиоидных белков воздействует на участок ЦНС, отвечающий за боль и эйфорию, стресс и радость; Фото: Pixabay

Молекула LIH383 с помощью опиоидных белков воздействует на участок ЦНС, отвечающий за боль и эйфорию, стресс и радость; Фото: Pixabay

 Люксембургские учёные из Департамента инфекции и иммунитета обнаружили, что созданная ими антираковая молекула LIH383 блокирует ранее неизвестный науке опиоидный рецептор в мозге. Благодаря этому в центральной нервной системе (ЦНС) производятся опиоидные белки, усиливающие естественные антидепрессантные и болеутоляющие свойства организма. Эксперты уверены, что LIH383 поможет не только при лечении рака головного мозга, но при боли и депрессии.

Ранее учёные нашли в ЦНС хемокиновый рецептор ACKR3, который мешает опиоидным белкам утолять боль и оказывать антидепрессантное действие. Но специалисты нашли способ, как «обмануть» этот рецептор и открыть путь белкам, причем использовали для этого природные механизмы ЦНС. В итоге, была создана LIH383, которая снижает выраженность негативных эмоций и болевого синдрома. Действие молекулы уже было протестировано в клинических условиях, то есть на людях-добровольцах.


Карташов Тимур

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