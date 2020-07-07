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Коровы, овцы и собаки могут предсказывать землетрясения

Сегодня, 18:09

Учёные из Италии в течение нескольких месяцев наблюдали, как животные реагировали на 18 тыс. разных колебаний земной коры.

Чем ближе животные находятся к эпицентру будущего землетрясения, тем раньше они демонстрируют необычное, беспокойное поведение; Фото: depositphotos

Чем ближе животные находятся к эпицентру будущего землетрясения, тем раньше они демонстрируют необычное, беспокойное поведение; Фото: depositphotos

 Веками люди были уверены, что животные могут предсказывать землетрясения, но научных доказательств этому не было. В Италии учёные из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка решили выяснить просто ли это беспочвенные деревенские приметы или питомцы действительно способны ощущать колебания земной коры так же, как и компьютерные приборы. Объектом исследования стали коровы, овцы и собаки, которых эксперты поселили на ферме в сейсмически активной зоне.

Многие месяцы учёные наблюдали за реакциями животных на 18 тыс. землетрясений разной силы. Оказалось поведение собак, коров и овец менялось за 12 и менее часов до колебаний земной коры. Причем чем ближе питомцы находились к эпицентру землетрясения, тем раньше они начинали вести себя странно. Пока специалисты не могут объяснить эти удивительные результаты, но они намерены выяснить, какой именно механизм у животных отвечает за предчувствие землетрясений.


Карташов Тимур

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