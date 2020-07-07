Чёрная малина уменьшила аллергические реакции кожи

Одна порция ягод в сутки начинает снимать отёки и покраснения, сообщают учёные из Университета Огайо.

Эксперты доказали, что чёрная малина может снизить частоту и интенсивность аллергических реакций; Фото: Pixabay

Такой тип аллергии как «контактная гиперчувствительность» иммунитета приводит к тому, что в тех местах тела, которые соприкоснулись с аллергеном кожа краснеет, отекает, появляется раздражение и зуд. Медики традиционно рекомендуют бороться с такими последствиями аллергии с помощью кремов и мазей на основе стероидов, но учёные из Университета Огайо рассказали о новом способе, который может быть эффективен. По итогам экспериментов на мышах эксперты выяснили, что обычная чёрная уменьшила аллергические реакции кожи, причем хватило одной порции в день для начала уменьшения отёков и покраснений.

Учёные объясняют положительный результат экспериментов тем, что черная малина регулирует активность дендритных клеток организма. Эти клетки отвечают за сигналы в иммунной системе, а из-за их переизбытка и возникают аллергические реакции.

Карташов Тимур