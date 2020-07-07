Наросты на леднике Презена могут говорить о необратимости глобального потепления.

Фото: malaymail.com/ thelocal.it

Ученые обнаружили необычное явление на горнолыжном курорте. Так, на льду в итальянских Альпах появились розовые водоросли. Из-за обилия организмов на леднике Презена лед окрасился в розовый цвет, что может свидетельствовать о проблемах глобального потепления.

Эксперты из Национального исследовательского совета Италии подчеркивают, что водоросль Ancylocema nordenskioeldii не является редким видом, и ее появление в ледниках естественно. Тем не менее, стремительное размножение этого вида несет угрозу льдам, уверены ученые.

Розовое «напыление» меняет оптические свойства льда, напоминают эксперты. Так, обычная поверхность ледника отражает до 80% солнечных лучей, а розовые водоросли на льду могут помешать этому процессу. В результате лед будет поглощать солнечную радиацию, что приведет к стремительному таянию.

Примером подобных процессов служит ледяной щит в Гренландии — в 2018 году на участке длиной в 400 километров были обнаружены слои сажи и пыли. Эти отложения привели к ускоренному таянию льдов Гренландии.

«Все, что затемняет лед, заставляет его таять, потому что ускоряет поглощение радиации», — подчеркивает сотрудник центра Бьяджо ди Мауро.

Ученым еще предстоит найти причину ускоренного роста водорослей на леднике Презена. Тем не менее, эксперты считают их наличие следствием глобального потепления, а не причиной. Подобные проявления могут говорить о необратимых изменениях климата, считают климатологи.

Дмитрий Кошевой