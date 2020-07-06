Инстинкт материнства помог 40% крыс победить кокаиновую зависимость

После активации в мозгу грызунов программы заботы о потомстве, часть животных отказывалась от пагубного пристрастия.

«Программа материнства» проявляется как у особей женского пола, так и мужского; Фото: Pixabay

В том, насколько может быть силен инстинкт материнства, смогли убедиться учёные из Массачусетского и Ратгерсовского университета. Во время эксперимента так называемая «программа материнства» помогла лабораторным 40% лабораторных крыс победить кокаиновую зависимость. Это произошло после рождения потомства и активации инфралимбической коры головного мозга грызунов, отвечающей за заботу о потомстве. Материнский инстинкт помог подопытным противостоять сильным импульсам, которые возникали в их мозгу из-за пагубного пристрастия к кокаину.

В ходе эксперимента, 40% наркозависимых крыс выбирали заботу о потомстве, а не дозу кокаина. У них повысилась активность инфралимбической коры и снизилась активность прелимбической коры, отвечающей за эмоциональный контроль и принятие решений. При отключении функций прелимбической коры около 70% самок посвящали себя заботу о потомстве.

Ранее учёные установили, что аналогичная «программа материнства» проявляется у многих млекопитающих, в том числе и человека, после рождения потомства. Интересно, что острая необходимость заботиться о детёнышах возникала не только у самок, но и у самцов, что учёные смогли определить благодаря наблюдению за семейными парами крыс.

Карташов Тимур