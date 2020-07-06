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Российские учёные учат нейросеть выращивать искусственные органы

Сегодня, 21:23

С помощью машинного обучения был создан алгоритм, способный определять и создавать тончайшие трёхмерные ткани.

Создание искусственной сетчатки – только начало, далее учёные собираются выращивать и другие органы; Фото: Pixabay

Создание искусственной сетчатки – только начало, далее учёные собираются выращивать и другие органы; Фото: Pixabay

 Учёные из лаборатории геномной инженерии МФТИ рассказали о том, что учат нейросеть выращивать искусственные органы. Одним из таких органов станет сетчатка человеческого глаза, которая в естественных условиях очень плохо восстанавливается самостоятельно. Ранее ученые с помощью наслаивания трехмерные полимерные каркасы смогли преобразовать в органы человека. Недавно российские разработчики создали специальную нейросеть, облегчающую и ускоряющую работу. Для машинного обучения использовали порядка трех тысяч образцом клетчатки человеческого глаза на разных стадиях роста.

Сейчас алгоритм может определять типы клеток, что было проверено сначала на 700 снимках, а потом ещё на 250 снимках. Оказалось, нейросеть способна справиться с поставленной задачей даже лучше, чем человек. Так, количество правильных ответов алгоритма 84%, а у эксперты смогли ответить верно лишь в 67% случаев. Специалисты собираются усовершенствовать алгоритм, а после этого приступить к непосредственному выращиванию сетчатки глаза. Потенциально, искусственная сетчатка может стать спасением зрения для людей с глаукомой и макулярной дистрофией, ведь эти заболевания часто приводят к слепоте.


Карташов Тимур

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