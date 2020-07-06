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Собаки делают детей общительнее со сверстниками на 23%

Сегодня, 19:06

Наличие у ребёнка дошкольного возраста питомца на 40% снизило риск появления у малыша проблем в общении с одногодками, на 30% уменьшило вероятность антисоциального поведения.

Близкая дружба ребёнка с собакой улучшает эмоциональное и социальное развитие малыша; Фото: Pixabay

Близкая дружба ребёнка с собакой улучшает эмоциональное и социальное развитие малыша; Фото: Pixabay

 Педиатры из Университета Западной Австралии выяснили, как именно наличие в семье собаки влияет на психологическое состояние ребёнка. Специалисты наблюдали за 1 646 семьями с детьми 2-5 лет, и выяснили, что собаки делают детей общительнее со сверстниками на 23%. Так, именно благодаря четвероногому другу у малышей лучше развивался эмоциональный интеллект и сочувствие, поэтому у них на 30% снижался риск антисоциального, хулиганского и жестокого поведения. У дошкольников на 40% снизился риск появления проблем в общении с одногодками по сравнению с теми детьми, в чьих семьях не было собаки.

Специалисты уточняют, что особенно хорошо адаптируются к жизни в социуме те дети, которые не просто живут с собакой, а еще и регулярно играют с ней. Таким образом, дети хотя бы трижды в неделю играющие со своей собакой, на 74% чаще ведут себя благоразумно и обдумано. Исходя из результатов исследования, учёные размышляют о важности наличия у подрастающих детей тесной связи с домашним любимцем.


Карташов Тимур

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