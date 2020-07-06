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Гигантские скорпионы жили на территории Австралии во время палеозоя

Сегодня, 18:18

Длина древних морских хищников достигала от 2,5 до 5,7 метров, они были самыми большими животными, обитавшими в палеозойских океанах.

Первые останки гигантских скорпионов палеонтологи нашли еще в 19-м веке; Изображение: Dimitris Siskopoulos/Wiki commonc, CC BY-SA

Первые останки гигантских скорпионов палеонтологи нашли еще в 19-м веке; Изображение: Dimitris Siskopoulos/Wiki commonc, CC BY-SA

 В Gondwana Research опубликованы результаты исследования археологических свидетельств существования огромных членистоногих на территории современной Австралии, точнее в прибрежных водах этого континента. Оказывается, во время палеозоя там жили гигантские морские скорпионы, чья длина была от 2,5 до 5,7 метров.

До недавнего времени свидетельства об этих животных были отрывочными и неполными, но специалисты Университета Новой Англии пытаются заполнить эти пробелы научными фактами. Теперь известно, что в палеозое жили как минимум шесть разновидностей гигантских скорпионов, они были крупнейшими морскими хищниками.

Соотношение человека среднего роста и ископаемых скорпионов; Изображение: Slate Weasel/Wiki commons

Соотношение человека среднего роста и ископаемых скорпионов; Изображение: Slate Weasel/Wiki commons

 Во время охоты эти животные использовали собственные огромные передние конечности с клешнями, которыми хватали своих жертв. Далее скорпионы раздавливали добычу зубообразными структурами в задних конечностях. Чаще всего питались членистоногие рыбой или другими более мелкими представителями своего же вида.


Карташов Тимур

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