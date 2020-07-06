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В Японии инвалидную коляску оснастили роборуками

Сегодня, 17:41

Механические руки похожи на человеческие, они должны помочь инвалидам в самообслуживании.

Учёные смогли синхронизировать работу видеокамер, датчиков движения и роботизированных рук; Фото: Pixabay

Учёные смогли синхронизировать работу видеокамер, датчиков движения и роботизированных рук; Фото: Pixabay

 В Японии инженеры из Университета Кэйо решили расшить область использования протезов и, вместе с этим, помочь людям с инвалидностью в самообслуживании. Специалисты оснастили роборуками инвалидную коляску, причем руки управляются дистанционно – с помощью оператора с VR-шлемом или экраном. Видеокамеры с инвалидного кресла передают изображение оператору, а тот управляет механическими руками. Разработку представили на конференции SIGGRAPH 2020.

Японские учёные также использовали модифицированную, усовершенствованную за счет электроусилителя, инвалидную коляску. Роборуки установили не на плечи пассажиру кресла, а на спинку коляски, причем отвели их далеко назад так, чтобы они не мешали сидящему человеку. Кроме двух камер кресло также оснастили микрофоном, аккумулятором и модулем для беспроводной передачи информации. Подробнее ознакомиться с работой инвалидной коляски с роборуками можно в презентационном видео учёных из Университета Кэйо.

Оператор механических рук может использовать быть пассажиром кресла, и для этого ему нужно надеть окулографический датчик – своеобразные очки без линз. Датчик благодаря инфракрасным сенсорам может отслеживать движения взгляда, а вместе с ним поворачивать камеры кресла.


Карташов Тимур

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