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Исследователи NASA считают, что обнаружили параллельную Вселенную

Сегодня, 15:42

Открытие сделали с помощью импульсной антенны ANITA.

Фото: Medium и Wikipedia

Американские учёные совершили открытие, которое указывает на наличие зеркального «двойника» нашего мира. Исследователи NASA считают, что обнаружили параллельную Вселенну.

Гипотеза экспертов аэрокосмического ведомства США продолжает теорию Большого взрыва. Наша вселенная и её отражение стали результатом взрыва, считают учёные. Главным отличием «второй Вселенной» является её зеркальность — все процессы в этом мире могут происходить по другим законам и физическим принципам.

Открытие основано на данных, полученных с помощью импульсной переходной антенны ANITA. Два года назад научное сообщество получило информацию о загадочных сигналах, которые приняли модули ANITA. Одним из объяснений происхождения этих сигналов стала версия о второй Вселенной.

По мнению экспертов, антенны NASA обнаружили новый тип частицы нейтрино, неизвестный науке. В свою очередь, наличие подобных элементов могло бы стать ещё одним доказательством существования параллельной Вселенной.

Напомним, ранее группа учёных из Оксфордского университета выдвинула новую теорию зарождения Вселенной. По их мнению, Большой взрыв был не зарождением нашего мира, а моментом смены пространственно-временной «полярности» двух миров.

Стоит отметить, что любые гипотезы подобного рода пока не могут быть доказаны. Возможно, при должном уровне развития науки, в будущем удастся экспериментально доказать наличие «близнеца» нашей Вселенной.


Дмитрий Кошевой

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