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Стресс из-за бега способствует лечению язвы желудка

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Стресс из-за бега способствует лечению язвы желудка

Вчера, 22:01

Выделяющиеся при пробежке глюкокортикоидные гормоны восстанавливали поврежденные стенки желудка, сообщили российские ученые из Института им. И. П. Павлова.

Если желудок поврежден медикаментозным путем, полезнее бегать интенсивно, а если язва возникла из-за стресса – рекомендована неспешная пробежка; Фото: depositphotos

Если желудок поврежден медикаментозным путем, полезнее бегать интенсивно, а если язва возникла из-за стресса – рекомендована неспешная пробежка; Фото: depositphotos

 Специалисты из Института физиологии им. И. П. Павлова РАН благодаря экспериментами на лабораторных животных смогли установить, связь между пробежкой и лечением язв двух типов. Стало известно, что стресс из-за бега способствует лечению язвы желудка. Учёные установили, что при напряженной пробежке выделяются глюкокортикоидные гормоны, которые участвуют в восстановлении поврежденных стенок желудка. Однако есть нюанс: интенсивным бегом допустимо лечить только язвы, вызванные приемом лекарственного препарата индометацина (обезболивающее, повреждающее желудок).

При язве желудка, вызванной избытком стресса, напряженный бег не рекомендуется, так как язвенная болезнь может перейти в более тяжелую форму. Однако терапевтический эффект при такой форме язвы был замечен от умеренного, спокойного бега. В экспериментах с животными, российские ученые установили, что даже после четырех дней с ежедневной спокойной пробежкой уровень поражения желудка язвой из-за стресса заметно снизился.


Карташов Тимур

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