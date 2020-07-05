Выделяющиеся при пробежке глюкокортикоидные гормоны восстанавливали поврежденные стенки желудка, сообщили российские ученые из Института им. И. П. Павлова.

Если желудок поврежден медикаментозным путем, полезнее бегать интенсивно, а если язва возникла из-за стресса – рекомендована неспешная пробежка; Фото: depositphotos

Специалисты из Института физиологии им. И. П. Павлова РАН благодаря экспериментами на лабораторных животных смогли установить, связь между пробежкой и лечением язв двух типов. Стало известно, что стресс из-за бега способствует лечению язвы желудка. Учёные установили, что при напряженной пробежке выделяются глюкокортикоидные гормоны, которые участвуют в восстановлении поврежденных стенок желудка. Однако есть нюанс: интенсивным бегом допустимо лечить только язвы, вызванные приемом лекарственного препарата индометацина (обезболивающее, повреждающее желудок).

При язве желудка, вызванной избытком стресса, напряженный бег не рекомендуется, так как язвенная болезнь может перейти в более тяжелую форму. Однако терапевтический эффект при такой форме язвы был замечен от умеренного, спокойного бега. В экспериментах с животными, российские ученые установили, что даже после четырех дней с ежедневной спокойной пробежкой уровень поражения желудка язвой из-за стресса заметно снизился.

Карташов Тимур