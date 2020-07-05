Выделяющиеся при пробежке глюкокортикоидные гормоны восстанавливали поврежденные стенки желудка, сообщили российские ученые из Института им. И. П. Павлова.
Специалисты из Института физиологии им. И. П. Павлова РАН благодаря экспериментами на лабораторных животных смогли установить, связь между пробежкой и лечением язв двух типов. Стало известно, что стресс из-за бега способствует лечению язвы желудка. Учёные установили, что при напряженной пробежке выделяются глюкокортикоидные гормоны, которые участвуют в восстановлении поврежденных стенок желудка. Однако есть нюанс: интенсивным бегом допустимо лечить только язвы, вызванные приемом лекарственного препарата индометацина (обезболивающее, повреждающее желудок).
При язве желудка, вызванной избытком стресса, напряженный бег не рекомендуется, так как язвенная болезнь может перейти в более тяжелую форму. Однако терапевтический эффект при такой форме язвы был замечен от умеренного, спокойного бега. В экспериментах с животными, российские ученые установили, что даже после четырех дней с ежедневной спокойной пробежкой уровень поражения желудка язвой из-за стресса заметно снизился.