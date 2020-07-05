Человеческому мозгу достаточно четверти кислорода извне для нормальной работы

Немецкие учёные уверены, что данного количества кислорода достаточно для функционирования мозга в спокойном состоянии.

В спокойном состоянии мозгу для эффективной работы нужна четверть кислорода извне, а в активном – треть; Фото: Pixabay

В Университете Людвига Максимилиана нейробиологи выяснили, какое количество кислорода необходимо человеческому мозгу для нормальной работы как в спокойном состоянии, так и в активном. Так, в спокойной обстановке главный орган тела человека потребляет меньше кислорода - ему достаточно одной четверти, поступающей извне. Если же перед мозгом поставлена важная задача, требующая затраты большего количества усилий, то и потребности возрастают – нужна уже треть кислорода извне.

Сперва учёные провели ряд экспериментов над головастиками, где с помощью химических препаратов выяснили, куда именно расходуется поступающий кислород. При нормальной работе, половина приходящего кислорода уходила на работу нервных клеток, а вторая – на работу остальных мозговых тканей. Далее немецкие учёные определили приблизительное количество кислорода, которое расходует человеческий мозг – одну четверть в спокойном состоянии и одну треть в активном. Остальные части кислорода, соответственно, уходят на другие нужды тела.

Карташов Тимур