Учёные рассказали, почему любительский фейерверк опасен для лёгких

Недобросовестные производители добавляют в состав фейерверков свинец, вызывающий у человека «окислительный стресс».

При вдыхании дыма свинца повреждаются не только легкие, но и снижаются умственные способности у детей из-за повреждения мозга; Фото: depositphotos

Формула фейерверка веками улучшалась, чтобы сделать это развлечение наиболее безопасным и красивым. Большинство фейерверков действительно могут и не принести никакого вреда человека при правильном их использовании, но случаются исключения. Речь о фейерверках, созданных непрофессионалами. Учёные из Медицинской школы Нью-Йоркского университета рассказали, почему любительский фейерверк опасен для лёгких – проблема в добавляемом в их состав свинце.

Дым от фейерверков со свинцом особенно опасен для человека, весь способен вызывать «окислительный стресс», повреждающий лёгкие. Специалисты изучили 12 образцов самодельных фейерверков и выяснили, что в одном из них уровень свинца был на слишком высоком уровне – 40 тыс. частей на миллион. Для выяснения того, насколько это химического соединение при сгорании токсично, использовали лабораторных мышей – у них свинцовый дым вызывал сильное воспаление лёгких.

Эксперты полагают, что свинцом богаты фейерверки, импортированные из Китая. Хоть в США за импортом тщательно следят, проконтролировать содержание опасных соединений в каждом продукте невозможно. Так, например, куда более безопасный компонент фейерверков оксид висмута при нехватке заменяют на более дешевые аналоги, которые как раз и богаты опасным свинцом.

Карташов Тимур