В Мексике найдены затопленные шахты древних индейцев

12 тыс. лет назад люди рисковали жизнью, чтобы добыть охру.

Охра применялась у индейцев и как краситель, и как антисептик, и как ритуальный атрибут; Фото: Pixabay

На территории восточного побережья Юкатана в Мексике группой исследователей из США и Канады найдены затопленные шахты древних индейцев. Специалисты смогли выяснились, что в пещерах Манки, Сагитарио и Камило Мина древние люди около 12 тыс. лет назад рисковали собственными жизнями ради добычи охры. Пещеры оказались под водой приблизительно 8-9 тыс. лет назад из-за подъема уровня океана после ледникового периода.

В пещерах специалисты обнаружили коридоры путей, которые индейцы расчистили от сталагмитов и сталактитов, а также нашлись указатели, инструменты для добычи охры и кострища, в которых использовались смолистые породы деревьев. Также нашли и останки людей, погибших в пещерах. Интересно, что охру, за которой спускались индейцы в подземелья, можно добыть и на поверхности, но там она была совершенно другого качества. В пещерах охра была ярко красного цвета, в ней не было примесей, а содержание оксида железа в десять раз больше чем у той, что имеется на поверхности.

Впрочем, учёные так и не смогли выяснить, зачем именно древним людям так остро понадобилась качественная охра. Предположительно, её могли использовать как краситель для тканей, а также в ритуальных целях. Кроме того, охрой нередко обеззараживали раны, защищались от насекомых и солнца, использовали в обработке шкур животных.

Карташов Тимур