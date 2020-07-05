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В Сколтехе разгадали 60-летнюю тайну сверхтвёрдого материала – его не существует

Сегодня, 18:16

Тетраборид вольфрама оказался не отдельным химическим соединением, а разновидностью пентаборида вольфрама.

Во второй половине XX столетия тетраборид вольфрама привлек внимание учёных благодаря своей невероятной твёрдости; Фото: Pixabay

Во второй половине XX столетия тетраборид вольфрама привлек внимание учёных благодаря своей невероятной твёрдости; Фото: Pixabay

 С 1960-х годов специалисты работали над изучением особенностей потенциального сверхтвёрдого материала тетраборида вольфрама, который предполагали использовать в самых разных областях. Однако недавно в Сколтехе разгадали 60-летнюю тайну этого кристаллического соединения – его просто не существует. Тетраборид вольфрама на деле является просто разновидностью другого соединения - пентаборида вольфрама.

Это удалось благодаря тому, что при попытке синтезировать тетраборид вольфрама, а получился давно известный ученым пентаборид вольфрама. Специалисты подробнее изучили два материала и обнаружили их похожесть в неупорядоченной структуре и нестехиометрии. Пентаборид вольфрама специалисты давно используют в своих целях, а его механические свойства и стабильность в условиях высокой температуры делает его отличным аналогом композитов, в основе которых карбид вольфрама. Последнее соединение применяют при создании технологий уже более 90 лет.


Карташов Тимур

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