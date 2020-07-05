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Учёные ответили, почему люди боятся щекотки и не могут щекотать себя

Сегодня, 17:44

Научные факты об этом явлении раскрывают нюансы сложного биологического механизма человеческого организма.

Во время приступа смеха при щекотке человек не может говорить – центры речи подавляются; Фото: depositphotos

Во время приступа смеха при щекотке человек не может говорить – центры речи подавляются; Фото: depositphotos

 Современная наука имеет несколько теорий насчет того откуда у человека появился страх щекотки. Согласно одной из них, этот условный рефлекс остался в процессе эволюции и необходим для сохранения от опасности уязвимых частей тела. Но если верить второй теории, щекотка, напротив, появилась вместе с развитием нервной системы человека, ведь образовалось больше чувствительных нервных окончаний. Однако придерживающиеся обеих теорий учёные ответили, почему люди боятся щекотки: это защитный рефлекс, а смех в данном случае соотносим с плачем как от сильной боли. Именно поэтому люди стараются избегать щекотки.

Чувствительность к щекотке есть даже у новорожденных, но уже у полугодовалых малышей она развивается особенно ярко. Кроме людей щекотку могут ощущать человекообразные обезьяны и даже лабораторные крысы. Последние, например, во время нее издают своеобразный «смех» - ультразвуковой писк на частоте 50 кГц. Однако люди щекотать сами себя не могут, если не страдают никакими психическими отклонениями. Дело в том, что все движения человека координирует мозжечок, эффекта внезапности и мнимой угрозы чувствительным участкам тела нет. Лишь при шизофрении или при повреждении мозжечка человек может щекотать себя во время бреда, когда ему кажется, что его движениями управляет кто-то другой.


Карташов Тимур

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