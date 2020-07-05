Ученые объяснили, что восстание роботов скором будущем невозможно

В создании сознательного искусственного интеллекта существует проблема, считает Стюарт Расселл

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Восстание роботов с искусственным интеллектом в скором будущем невозможно, уверены ученые. Для этого нужен сознательный интеллект, а в настоящее время таких машин не существует. Более того, методики по его созданию даже нет в проекте, сообщают в Planet Today.

Британский ученый в области ИИ Стюарт Расселл рассказывает, что в создании такого интеллекта существует большая проблема. Никто из ученых не занимается разработками искусственного сознания, только из-за того, что не знают с чего начинать и что делать.

Однако, доктор Станислас Дехэне из Калифорнийского Исследовательского университета PSL считает, что робот умеющий считывать информацию сможет наблюдать и будет действовать сознательно. Он сумеет сообщить об этом другим и найдет из нескольких вариантов наилучший для решения проблемы. Специалист уверен, что такая машина на самом деле будет обладать сознанием, а не мнимой осознанностью.

Кира Соколова