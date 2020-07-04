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Учёные: Алмазные дожди на Нептуне и Уране идут из-за погодных особенностей

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Учёные: Алмазные дожди на Нептуне и Уране идут из-за погодных особенностей

Теорию подтвердили при помощи рентгеновского лазера Linac.

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Учёные: Алмазные дожди на Нептуне и Уране идут из-за погодных особенностей

Сегодня, 12:57

Теорию подтвердили при помощи рентгеновского лазера Linac.

УранНептун
Планеты Уран, Нептун / Алмаз
Фото: wikipedia

Учёные из Nature Communicatiobs установили причину алмазных дождей, которые идут на Нептуне и Уране. Исследование показало, что это происходит из-за погодных особенностей.

В лаборатории провели эксперимент, в ходе которого воссоздали условия планеты Нептун на глубине около 10 000 метров. Опыт с помощью рентгеновского лазера Linac показал, что при определённых условиях углерод в ходе химической реакции превращается в алмазы, а позже выпадает на поверхность планет в виде «осадков».

Ядра Нептуна и Урана в основном состоят из твёрдых горных пород и льда, поэтому планеты считаются в научной сфере «ледяными гигантами».


Олег Луганский

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