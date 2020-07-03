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Учёные обнаружили охлаждающийся центр Атлантического океана

Сегодня, 16:44

Угроза глобального потепления отступает.

Владимир Суздальский, vladtime

Охлаждающийся центр Атлантического океана решил сломать угрозу глобального потепления. В центре океана есть интересная аномалия. Учёные обнаружили её в 2015 году, но никак не могут понять, в чём проблема. Аномальную зону назвали «холодным пузырём» и расположена она на севере океана, на стыке Гренландии и полуострова Лабрадор.

Исследователи Института метеорологии имени Макса Планка с помощью компьютерного моделирования пробовали самые разные конфигурации потоков воды, но не получилось однозначно объяснить «холодный пузырь». Одна из основных теорий учёных, если вкратце, предполагает, что этот «пузырь» является естественной защитой планеты от излишнего перегрева. Если тёплые воды северной части Атлантического океана будут охлаждаться, сформируется много низкорасположенных облаков — они защитят Землю от лишнего солнечного света и усилят охлаждение.


Святослав Суздальский

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