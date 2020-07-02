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Упражнения с гантелями укрепили нервную систему макак-резусов

Сегодня, 21:57

Работа двигательной коры головного мозга приматов улучшилась в меньшей мере, чем работа нервов проходящих через туловище и шею.

Упражнения с гантелями задействуют в организме обезьян ту же древнейшую моторику, что есть и у человека; Фото: Pixabay

Упражнения с гантелями задействуют в организме обезьян ту же древнейшую моторику, что есть и у человека; Фото: Pixabay

 Учёные давно изучают влияние физических упражнений как на тело, так и на мозг, и чаще всего объектом исследований становятся лабораторные животные. Так как обезьяны и генетически, и физиологически наиболее приближены к людям, специалисты из Университета Ньюкастла по изменениям в работе их нервной системе отследили влияние поднятия тяжестей. Двенадцать недель подряд подопытные животные выполняли ежедневные упражнения с гантелями, причем вес их постепенно повышался. После наблюдений за изменениями проводимости сигналов нервов ученые убедились, что физические нагрузки с подъемом тяжестей укрепили нервную систему макак-резусов.

Важно отметить, что произошло значительное усиление проводимости сигналов, проходящих через шею и туловище – это ретикулоспинальный тракт, являющийся древнейшим элементом нервной системы как у приматов, так и людей. Еще одна система нервных структур – пирамидный путь, нисходящий от головного мозга к спинному – усилился в значительно меньшей степени. Интересно, что пирамидальный путь появился у обезьян и у человека позже остальных, в ходе эволюции, и отвечает за мелкую моторику, в то время как ретикулоспинальный тракт соединяет с мозжечком, мозговым стволом, спинным ганглием мышцы туловища.

Учёные резюмируют, что благодаря спорту и подъему гантелей у макак усилилась проводимость нервных сигналов в мышцах, отвечающих за подъемы тяжестей. Данные сведения специалисты надеются применить для более эффективного восстановления спортсменов, которые после травмы утратили способность к передвижению.


Карташов Тимур

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