Кортизол выделяется при воспалительных процессах организма и стрессовых ситуациях, аккумулируя защитные способности организма.

Кортизол способен как провоцировать хронические воспаления, так и продлевать молодость; Фото: depositphotos

Стереотипно считается, что если хочешь оставаться молодым как можно дольше, то ни в коем случае нельзя нервничать и переживать. Однако специалисты из немецкого Университета Саара установили, что гормон стресса может замедлить старение, ведь благодаря ему выделяется белок GILZ. Более того, если кортизола и белка GILZ в организме человека будет недостаточно, то процессы старения организма ускоряются.

Как объясняют специалисты, решают роль в процессе старения играет иммунитет, однако механизм взаимодействия с организма с гормоном стресса сложный и неоднозначный. С одной стороны, избыток кортизола, выделяемого при воспалениях и инфекциях, приводит к таким заболеваниям как атеросклероз. Однако, с другой стороны, гормон стресса регулирует выработку белка GILZ, который способен продлевать молодость.

Учёные намерены продолжать и углублять изучение взаимосвязи гормона стресса с белком GILZ. Не исключено и создание медикаментов, которые смогут искусственно активировать кортизол и выработку белка для продления молодости.

Карташов Тимур