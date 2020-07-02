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На Большом адронном коллайдере нашли тетракварк

Сегодня, 20:25

Редкая частица представляет собой комбинацию из четырех кварков.

Кварк – фундаментальный элемент, именно из кварков состоит вся земная материя; Фото: Pixabay

Кварк – фундаментальный элемент, именно из кварков состоит вся земная материя; Фото: Pixabay

 Ученые из европейской организации ядерных исследований (CERN) сообщили о результатах последних исследований на Большом адронном коллайдере. Научная работа была сосредоточена вокруг детектора коллайдера LHCb, с помощью которого изучалось формирование андронов, а потом и атомов, из элементарных частиц – кварков. Современная физика не сомневается в существовании андронов, содержащих два или три кварка, а вот к тому, что есть четырех или пятикварковые андроны некоторые эксперты относятся со скептицизмом. Тем не менее, специалисты из CERN нашли тетракварк – редкую частицу, представляющую собой комбинацию из четырех кварков.

Предположительно, именно такие сложные комбинации кварков являются идеальным для проведения исследований фундаментальных природных явлений. Кроме того, подробное изучение тетракварков поможет специалистам понять сам механизм того, как кварки собираются в андроны. Новую частицу удалось получить после двух запусков коллайдера, один из которых продолжался с 2009 по 2013 года, а второй – с 2015 по 2018 года.


Карташов Тимур

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