Решение экологических проблем предотвратит эпидемии животного происхождения

Загрязнения природы, уничтожение лесов, бесконтрольное расширение сельского хозяйства влекут за собой образование новых болезней, которым подвержены и животные, и люди.

Если для животного проживающие внутри него бактерии безвредны, то у человека они вызывают тяжёлые и неизлечимые болезни; Фото: depositphotos

Зоонозы – это заболевания, возбудители которых находятся в животных, там их естественная среда обитания. В последние годы из-за загрязнения природы и неконтролируемого роста сельского хозяйства болезни, передающиеся от кур, свиней, коров или диких животных, стали особенно распространены. Однако виноваты в этом не животные, а люди, которые нарушают законы природы, уничтожают места обитаний диких птиц и млекопитающих, из-за чего те оказываются в опасно близком расстоянии от городов, ферм. Эксперты из Университета Западной Англии уверены, что решение злободневных экологических проблем предотвратит будущие эпидемии животного происхождения.

В частности, учёные предлагают установить жёсткий контроль за такими критериями как:

- перенаселение

- расширение сельского хозяйства

- использование антибиотиков в сельском хозяйстве

- торговля дикими животными

- вырубка лесов

- истощение пресноводных ресурсов

- уничтожение и снижение разнообразия видов животных

- развитие дорожных сетей

- регулирование «мокрых» рынков, где продают и умерщвляют живых животных для пищи

Специалисты уверены, что чрезмерно близкий контакт людей и сельского хозяйства с дикими животными следует ограничить, чтобы предотвратить зоонозные эпидемии. Однако в то же время учёные понимают, что жители Азии и Африки могут плохо воспринять полный запрет на торговлю мясом на «мокрых» рынках. Работе с этой сферой необходимо уделить особенное внимание на государственном уровне.

Карташов Тимур