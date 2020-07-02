В возрасте до 18 месяцев у детей возникают специфические нарушения сна, которые позже способны привести к психозу и пограничному расстройству личности.

Из-за недостатка сна в раннем детстве уже у 10 лет у ребёнка могут появиться симптомы депрессии; Фото: Pixabay

Группа учёных из Школы психологии Университета Бирмингема обнародовала данные собственного исследования взаимосвязи сна в раннем детском возрасте с психологическим здоровьем. Британские специалисты изучили данные о 14 тыс. детей и пришли к выводу, что психологические проблемы подростков – последствие расстройства сна в младенчестве. Начало исследования было положено еще в 1990-х годах, но его результаты актуальны по сей день.

Если ребёнок в возрасте до 18 месяцев часто просыпался ночью, страдал от тревожного, прерывистого сна, то в подростковом периоде он чаще сталкивался с сильными переживаниями. В то же время те младенцы, которые спали крепко, в старшем возрасте реже сталкивались с пограничным расстройством личности и психозом. Интересно, что родители большинства подростков с психологическими расстройствами также сообщили, что в возрасте 3,5 лет дети отказывались ложиться спать в ранее вечернее время, из-за чего в целом меньше спали.

Учёные предполагают, что недостаток сна напрямую отражается на психологическом состоянии формирующегося организма. Дело в том, что в подростковом возрасте происходит «гормональный взрыв», сопровождающийся изменениями в мозге. Если у ребёнка есть предрасположенность к развитию расстройств психики, то проблемы могут выйти наружу. Предотвратить патологические изменения в мозге ребёнка можно ещё в младенчестве и раннем детстве, если удастся повлиять на качество сна детей, считают исследователи.

Карташов Тимур